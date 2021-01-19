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Хто може безкоштовно пройти реабілітацію у разі ускладнень від COVID-19

Вероніка Рой

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За наявності медичних показів, застраховані особи, які перехворіли на COVID-19 та мають ускладнення, можуть пройти реабілітаційне лікування за кошти Фонду соціального страхування України. На лікування направляються пацієнти, які вже перехворіли на коронавірус та не знаходяться у гострій стадії захворювання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

«Захворювання на коронавірусну хворобу може викликати ускладнення, зокрема, вражати серцево-судинну та нервову систему людини, призводити до інвалідності. За наявності медичних показів, застраховані особи, які перехворіли на COVID-19 та мають ускладнення, мають право пройти реабілітаційне лікування на базі санаторно-курортних закладів за кошти Фонду соціального страхування України», – йдеться у повідомленні.

Право на таке лікування мають усі працевлаштовані українці за наявності медичних показань за профілями медичної реабілітації, визначеними Порядком № 39, за якими надаються послуги з реабілітаційного лікування за кошти Фонду.

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Як оформити відновне лікування за кошти Фонду соціального страхування України?

Застрахована особа направляється на лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за кошти Фонду за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії лікарні (ЛКК), де перебуває пацієнт. Відновне лікування розпочинається одразу після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності та виконання трудової діяльності.

Після оформлення висновку ЛКК заклад охорони здоров’я інформує робочий орган Фонду про потребу застрахованої особи в подальшому лікуванні на базі реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.

Пацієнт передає представнику Фонду відповідну заяву про забезпечення лікуванням для подальшого укладення тристороннього договору із санаторно-курортним закладом. 100% вартості відновлювального лікування, потрібного людині, покривається за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

На лікування направляються пацієнти, які вже перехворіли на COVID-19 та не знаходяться у гострій стадії захворювання.

Крім цього, для застрахованої особи, яка направляється на реабілітаційне лікування, ФССУ фінансує надання допомоги по тимчасовій непрацездатності за весь час перебування у санаторно-курортному закладі.

За детальною інформацією можна звертатися до управління виконавчої дирекції ФССУ у Львівській області та його структурних підрозділів. Контактні  телефони можна знайти на сайті Фонду за посиланнями тут і тут. 

Переліки санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації можна переглянути на сайті Фонду за цим посиланням. 

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