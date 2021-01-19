Елітний алкоголь та дорогий одяг: на кордоні з Польщею затримали майже тонну контрабандних товарів

За добу працівники Галицької митниці вилучили майже тонну контрабандних товарів. Серед вилученого – елітне шампанське, дорогий одяг, накидки на дивани та крісла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

За даними митників, 33 пляшки французького шампанського намагався ввезти на територію нашої держави українець через пункт пропуску «Краківець – Корчова». Під час огляду в салоні автомобіля митники митники знайшли обмежений до ввезення в Україну товар. У Галицькій митниці зазначають, що для громадян, які досягли 18-річного віку, дозволяється ввезення 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних алкогольних напоїв.

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Ще один українець спробував ввезти понад 50 одиниць одягу. Шкіряні куртки Сabrini та джинсовий одяг Levi Strauss містились в автомобілі серед особистих речей. Вартість цих речей – близько 130 тис. грн, що значно перевищує норму ввезення товарів без сплати митних платежів (фактурна вартість повинна бути не більше за еквівалент 500 євро).

Також у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» громадянин України пробував незаконно ввезти майже 80 одиниць текстильних накидок для диванів та крісел. Товар вартістю майже 140 тис. грн знаходився ув багажному відділенні мікроавтобуса.

В усіх випадках громадяни намагались перемістити товари смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». За ознаками ст. 471 Митного кодексу України складено протоколи про порушення митних правил. Предмети правопорушення вилучено. Справи скерують до суду.

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Фото: Галицька митниця