Двоє чоловіків із сокирою напали на мешканця Золочева та вимагали у нього гроші

Поліцейські затримали двох чоловіків, які вчинили розбійний напад на жителя міста Золочева. Зловмисники побили чоловіка, згодом напали на нього із сокирою та пограбували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився 18 січня близько 16 год. поблизу магазину в одному з сіл Золочівського району. За даними поліції, двоє чоловіків напали на 47-річного жителя міста Золочів, побили його, вимагаючи гроші. Згодом зловмисники повели жертву до помешкання одного з нападників.

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У будинку зловмисники продовжили вимагати у чоловіка гроші, завдали йому кілька ударів сокирою та заволоділи коштами у сумі 700 гривень і мобільним телефоном. У постраждалого медики діагностували у потерпілого, зокрема: струс головного мозку, перелом кісток носа та січену рану голови.

Правоохоронці встановили, що до розбійного нападу причетні двоє місцевих мешканців віком 28 та 32 роки.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція