У Львові розшукують зниклу вагітну жінку

Поліцейські оголосили в розшук 30-річну Оксану Бекеш, яка вийшла з дому та не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
Про зникнення жінки у поліції повідомив 38-річний львів’янин. Він розповів, що 15 січня близько 13.00 його 30-річна дружина Оксана Бекеш вийшла з дому та не повернулась.
За даними Zaxid.net, мати двох дітей, яка перебуває на третьому місяці вагітності, поїхала на огляд до лікаря у пологовий будинок на вул. Раппопорта, проте звідти додому не повернулася.
До розшуків безвісно зниклої жінки залучені поліцейські, вживаються усі необхідні заходи для встановлення місця перебування львів’янки.
Прикмети жінки: зріст 170 см, середньої статури, волосся чорне.
Була одягнена: куртка бордового кольору, чорні штани, чорні черевики, шарф сіро-чорного кольору.
Усіх, хто може допомогти встановити місце перебування розшукуваного, прохання зателефонувати на оперативну лінію 102 або у найближче відділення поліції.
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Фото: поліція
Вероніка Рой