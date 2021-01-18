У Карпатах – сніголавинна небезпека

У Карпатах очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). Про це Львівському порталу повідомили у відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, 19 січня сніголавинна небезпека очікується на високогір’ї та у горах Івано-Франківської, Закарпатської областей.

Станом на зараз на метеостанції Пожежевська температура повітря: -15,6°С, вітер південно-західний 7-9 м/с, хмарно, йде сніг. Висота снігового покриву становить 44-92 см. Сніг хуртовинний, нестабільний.

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На метеостанції гори Плай температура повітря: -17,0°С, безвітрянно та ясно. Висота снігового покриву становить 35-60 см, сніг свіжий, пиловидний, добре закріплений.

На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -17,6°С, хуртовина. Висота снігового покриву становить 61 см.

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