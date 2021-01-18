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Щомісяця на 2%: в Україні з березня дорожчатимуть залізничні квитки

Юлія Осим

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В Україні зросте ціна квитків на потяги. Це пов’язано з індексацією тарифів, яка не проводилася з 2018 року. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі «Сніданку 1+1».

 

Індексація збиткових для «Укрзалізниці» пасажирських перевезень не проводилася два роки.

«Індексація планувалася 2020 року. Але були різні коронавірусні обмеження. Зокрема понад 3 місяці пасажирські перевезення були зупинені, тому не було сенсу. Заплановано, що від березня щомісяця робитимуть індексацію по 2 відсотки», – зазначив Криклій.

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Він зауважив, що якщо квитки купувати заздалегідь, можна зекономити до 40%.

На сьогодні стан рухомого складу «Укрзалізниці» потребує покращення, оскільки не оновлювався протягом 30 років. За словами міністра, до кінця поточного року планують оновити 100 вагонів. Окрім того, заплановано оновлення станцій та зупинок потягів.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила чат-бот для продажу квитків у Viber і Telegram.

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