Купити квитки у Viber і Telegram: Укрзалізниця запустила перший чат-бот

Відсьогодні, 12 січня, Укрзалізниця запускає перший власний чат-бот у Viber і Telegram з функцією продажу квитків. Сервіс доступний у користуванні трьома мовами – українською, англійською та російською. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Компанія створила перший чат-бот у співпраці з Visa та Middleware. Відтепер за допомогою сучасного сервісу можна не лише отримати довідкову інформацію та зворотний зв’язок. Для пасажирів доступна функція продажу/повернення квитків, замовлення харчування та інших додаткових опцій.

Наразі чат-бот дозволяє замовити квитки на швидкісні поїзди Інтерсіті+, також доступний їхній розклад.

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Протестувати сервіс можна у Viber або Telegram.

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