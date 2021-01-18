Особлива вечеря: для важкохворих дітей просять зібрати кошти на спецхарчування

Львівський благодійний фонд «Крила надії» просить небайдужих допомогти зібрати кошти на спеціальне харчування для 70 дітей із важкими хворобами. Місячна потреба для закупівлі спецхарчування складає 350 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі фонду.

«Сьогодні за святковим столом зберуться родини на традиційну другу святу вечерю. Після спільної молитви господині запрошуватимуть скуштувати кутю, а тоді борщ чи грибну юшку, вареники чи голубці. Та не кожен святковий стіл складається із 12-ти страв. Поруч з нами живуть діти, у яких буде особлива вечеря. Це діти із невиліковними діагнозами, для яких звичайна їжа – недоступна розкіш. Для того, щоб сповільнити вплив хвороби, жити та розвиватись, вони потребують спеціалізованого медичного харчування. Інша їжа для них шкідлива або просто не засвоюється», – зазначають благодійники.

Щодня для дітей із невиліковними діагнозами висококалорійні каші та напої, суміші для зондового та розчини для внутрішньовенного харчування. Залежно від особливостей здоров’я, щомісячно для однієї важкохворої дитини потрібно від 3 до 11 тис. грн. Окрім того, для деяких з них підходять виключно суміші, яких немає в Україні.

Реклама партнерів

«Витрати на закупівлю їжі дітям – виключно клопіт батьків та опікунів, і без допомоги благодійників вони не можуть її придбати… Завдяки допомозі сотень благодійників в Україні та за кордоном ми забезпечили спеціальним медичним харчуванням наших підопічних до кінця січня. Що їстимуть діти, коли ці запаси вичерпаються, знову залежить від вашої допомоги. Їжа дітям потрібна щодня, у будні і свята», – наголошують у фонді.

Допомогти може кожен:

Підписатися на «регулярний платіж» на одну чи більше банок харчування щомісяця, інструкція тут

Переказати кошти на рахунок фонду (призначення платежу – «На їжу дітям»):

5169330520555712 – карта

UA543253210000026000060442841 код ЄДРПОУ 35620901

Для переказів з—за кордону

Купити спецхарчування в аптеці чи супермаркеті і передати фонду: «Нова пошта», м. Львів, склад 5, БФ «КРИЛА НАДІЇ», 0503709002

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.