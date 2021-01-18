На Жидачівщині ВАЗ збив двох підлітків

У неділю, 17 січня, у Жидачівському районі автомобіль ВАЗ збив двох неповнолітніх хлопців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 21.00 у селі Жирова Жидачівського району. За даними поліції, 27-річний водій автомобіля «ВАЗ-2106» здійснив наїзд на 16-річного місцевого мешканця та 17-річного жителя міста Ходорів. Внаслідок ДТП неповнолітні пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

Слідчі відкрили кримінальні провадження ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого. Поліцейські розслідують обставини ДТП.

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Поліцейські зазначають, що протягом останніх трьох діб на Львівщині в ДТП травмовано п’ятеро неповнолітніх пішоходів. Загалом, з початку 2021 року на дорогах Львівщини зареєстровано 15 дорожньо-транспортних пригод за участі дітей, внаслідок яких одна дитина загинула, 17 травмовані, серед них 5 –пішоходи.

Правоохоронці закликають водіїв бути відповідальними та уважними на дорогах, не порушувати правила проїзду перехресть та пішохідних переходів. А батьків закликають: нагадайте дітям Правила дорожнього руху. А батьків просять: нагадайте дітям Правила дорожнього руху. Переходити вулицю необхідно лише пішохідним (наземним чи підземним) переходом, перебігати дорогу заборонено. Діти до шести років повинні переходити дорогу лише у супроводі дорослих.

Крім того, використовуйте світловідбивні елементи на одязі дитини – це зробить її помітною на дорозі у темну пору доби. А також слідкуйте, щоб діти не каталися на санчатах, лижах чи ковзанах поблизу автодоріг.

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