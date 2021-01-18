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На Львівщині очікується -20°C. Коли відступлять морози

Андрій Котенський

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В ніч на Йордан, 19 січня, на Львівщині очікуються до -20°C. Холодніше в Україні буде лише у Волинській області. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.

 

За даними синоптиків, 19 січня очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів 18-20 градусів морозу, а в день 10-12 нижче нуля.

Найхолодніше буде вночі у проміжку із 00.00 до 02.00. На ранок близько 15 градусів морозу.

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За даними Sinoptik.ua, під обід, 19 січня, холод почне відступати і вже на вечір у Львові очікується снігопад і комфортні 3-4 градуси морозу.

Із середи, 20 січня, на Львівщині почнеться відлига. Вдень температура прогріється до 2 градусів тепла, а вночі стане ще тепліше.

Плюсова й подекуди дощова погода протримається щонайменше до кінця цього тижня.

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