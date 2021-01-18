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Карантин в Україні є одним із найм’якших у Європі, – Шмигаль

Вероніка Рой

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Карантинні обмеження, які діють в Україні, є одними з найм’якших з-поміж 18 європейських країн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленський.

 

За словами очільника уряду, за останній тиждень було виявлено 44 402 нових випадки захворювання. За позаминулий тиждень захворіла 41 тисяча осіб. Денис Шмигаль зазначив, що в Україні знову почалося повільне зростання захворюваності.

«Ми порівняли 18 європейських країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс жорсткості 61,5. Тобто в нас один з найнижчих показників жорсткості карантинних обмежень», – цитує пресслужба Офісу президента  Дениса Шмигаля.

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Своєю чергою президент України наголосив, що уряд має бути готовий до початку вакцинації в усіх питаннях.

Нагадаємо, на локдаун Україна пішла 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Після 24 січня локдаун в Україні продовжувати не планують. Натомість уряд розглядає можливість продовження адаптивного карантину в Україні до 31 березня.

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