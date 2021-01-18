Громада на Самбірщині через суд відібрала 15 га привласненої землі

Житель Старосамбірського району самовільно зайняв і використовував 15 га землі Новоміської громади. Земельні ділянки вдалося відібрати лише після втручання прокурорів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Правоохоронці викрили факт самовільного захоплення земельних ділянок загальною площею 15 га у Старосамбірському районі. Вартість землі оцінили майже у 7 млн грн.

Встановлено, що фізична особа самовільно зайняла і використовувала землі сільськогосподарського призначення.

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При цьому ділянки, розташовані на території Новоміської громади, не були передані ні в оренду, ні у власність громадянина. Тому він не сплачував до місцевого бюджету жодних коштів за використання землі.

Повернути землі громаді вдалося лише після втручання прокуратури. Старосамбірський районний суд зобов’язав порушника звільнити займані ділянки й повернути їх законному власнику.

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