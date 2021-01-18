ОСТАННІ НОВИНИ

Громада на Самбірщині через суд відібрала 15 га привласненої землі

Наталя Дуляба

|

Житель Старосамбірського району самовільно зайняв і використовував 15 га землі Новоміської громади. Земельні ділянки вдалося відібрати лише після втручання прокурорів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Правоохоронці викрили факт самовільного захоплення земельних ділянок загальною площею 15 га у Старосамбірському районі. Вартість землі оцінили майже у 7 млн грн.

Встановлено, що фізична особа самовільно зайняла і використовувала землі сільськогосподарського призначення.

Реклама партнерів

При цьому ділянки, розташовані на території Новоміської громади, не були передані ні в оренду, ні у власність громадянина. Тому він не сплачував до місцевого бюджету жодних коштів за використання землі.

Повернути землі громаді вдалося лише після втручання прокуратури. Старосамбірський районний суд зобов’язав порушника звільнити займані ділянки й повернути їх законному власнику.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...