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20 січня перекриють вулицю Грюнвальдську

Вероніка Рой

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У Львові 20 січня для транспорту перекриють вулицю Грюнвальдську. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Вулицю Грюнвальдську перекриють через проведенням ремонтних робіт з приєднання зовнішньої каналізації до житлового будинку. Відтак з 08.00 год. 20 січня і до 20.00 год. 8 лютого буде перекрито рух транспорту на вул. Грюнвальдській: на ділянці від вул. В. Антоновича до вул. І. Кокорудза.

Роботи проводить ТзОВ «Цикада Плюс».

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