За вирубку дерев у ландшафтному парку чоловіку загрожує п’ять років тюрми

МешканецьТурківщини влаштував вирубку дерев у регіонального ландшафтного парку «Надсянський». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 12 січня близько 7.00 мешканець одного з сіл Турківського району, віком 60 років, перебуваючи на території регіонального ландшафтного парку «Надсянський», незаконно зрізав бензопилою дерева породи «смерека» і «ялиця» та намагався їх вивезти на кінній підводі.

Чоловіку повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває. Максимальне покарання, яке загрожує мешканцю Турківщини – до п’яти років позбавлення волі.

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