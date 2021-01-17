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Українські біатлоністи здобули першу медаль у сезоні

Андрій Котенський

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Збірна України здобула першу медаль із біатлону в цьому сезоні. Нагороду здобула естафетна четвірка чоловіків під час першого етапу кубку IBU, що проходив у німецькому Арбері, передає кореспондент Львівського порталу.

 

На першому етапі гонки українську четвірку представляв Руслан Бригадир. Обмежившись одним додатковим патроном при стрільбі стоячи Руслан завершив свій етап на 8-мі місці із 36 секундним відставанням від лідера.

Андрій Доценко допустив одну хибу при стрільбі лежачи та зумів вивести команду на п’яту позицію із 38 секундним відставанням від збірної Росії.

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На третьому етапі честь синьо-жовтих захищав Тарас Лесюк, а лідерство захопила збірна Німеччини. Лесюк був змушений використовувати по одному додатковому патрону на кожній стрільбі, і в підсумку завершив свій етап шостим із 56 секундним відставанням.

Аби зачепитися за медаль Богдану Цимбалу необхідно було відіграти 49 секунд і йому це вдалося. Після ідеальної стрільби лежачи, Україна вийшла на п’яте місце. Вирішальним у гонці стало остання стрільба стоячи, де Цимбал закрив усі мішені з семи патронів, і вирушив на заключне коло дистанції третім. По ходу фінішного кола українці зуміли наздогнати й обійти збірну Франції та в підсумку фінішувати другими.

У підсумку ТОП-5 команд фінішували так:

  1. Німеччина
  2. Україна
  3. Франція
  4. Норвегія
  5. Швеція

….

  1. Японія

До слова, жіноча естафетна команда України в Арбері фінішували на четвертому місці.

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Фото: biathlon.com

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