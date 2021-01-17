У Львові затримали безхатченка, який торгував зброєю

У Львові затримали чоловіка без постійного місця проживання, який намагався на вулиці продати зброю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, інцидент трапився у суботу, 16 січня, близько 13-ї години, на вулиці Науковій. До патрульних підійшов громадянин і повідомив, що поблизу супермаркету чоловік намагався йому продати пістолет.

Патрульні оперативно відшукали підозрюваного, який й не заперечував, що має при собі зброю.

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Під час поверхневої перевірки в кишені куртки у нього виявили пістолет схожий на Perfecta FBI 800 та 11 набоїв калібру 9 міліметрів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції. Пістолет та набої вилучили на експертизу.

52-річного чоловіка без постійного місця проживання доставили у відділок для встановлення обставин. Йому загрожує від трьох до семи років тюрми.

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