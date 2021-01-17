У Червонограді затримали серійного крадія

У Червонограді затримали зловмисника, причетного до щонайменше 25 крадіжок з магазинів. За скоєне підозрюваному загрожує покарання – до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили співробітники Червоноградського відділу поліції, 30-річний мешканець Сокальського району, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабіж, причетний до щонайменше 25 крадіжок товару з різних магазинів у Червонограді, скоєних протягом останніх трьох місяців.

Затриманому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

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Досудове розслідування триває.

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