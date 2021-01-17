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На розвиток спорту Львівщини у 2021 році обіцяють дати 8 мільйонів гривень

Андрій Котенський

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Львівська ОДА погодила виділити вісім мільйонів гривень у 2021 році на втілення комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2021-2023 роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

У Програмі закладено чотири основні вектори розвитку фізичної культури та спорту Львівщини: оздоровча рухова активність, спорт (дитячо-юнацький, резервний, високих досягнень), розвиток спортивної інфраструктури, соціальна інклюзія осіб з інвалідністю, адаптивна рухова діяльність.

Пріоритетним цьогоріч буде розвиток масового спорту, зокрема впродовж року передбачили десятки змагань з різних дисциплін.

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«Один із проєктів цього напряму – «Спортивні Ігри Львівщини». Це змагання, що об’єднають збірні громад у боротьбі за медалі обласного ґатунку. Команди змагатимуться у понад десяти видах спорту у різних куточках Львівщини», – розповів керівник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як.

До змагань, що співфінансуватимуться з бюджету, належить спортивно-патріотичний проект «Схід і Захід разом», міжнародний турнір зі стрільби з лука «Золота осінь», серія міжнародних веломарафонів «Львів 100», «Grand Fondo» та «Львівська сотка. Осінь», міжнародний турнір з футзалу «Lviv Open CUP», міжнародні змагання зі змішаних єдиноборств «Lemberg Fight Cup», всеукраїнські змагання зі стрільби стендової серед волонтерів та учасників АТО/ООС «Кубок Захисника України» та інші заходи.

«У плані розвитку спортивної інфраструктури у 2021 році ми акцентуватимемо увагу на будівництві максимально укомплектованих для різних видів активності об’єктів, які зможуть цілком задовольнити потреби однієї чи кількох громад, як-от стадіон у Дублянах на Самбірщині, мультиспортивний простір в Золочеві чи Сокалі. Робимо важливий акцент щодо співфінансування великих об’єктів, які отримають ресурси з державних бюджетних програм, цьогоріч такими були стадіони у Самборі і Буську, спортивний комплекс в Червонограді, басейни в Бродах та Давидові, і звісно, спортивний комплекс університету фізичної культури. Також, звичайно, в окремих містечках і селах продовжуватимуть з’являтись невеликі об’єкти, зокрема майданчики для мініфутболу та ігрових видів спорту», – зазначив Роман Хім’як.

Упродовж року у межах Програми також відбуватимуться спортивні заходи для осіб з інвалідністю, для учасників АТО та ООС, які відбуваються у співпраці зі Спілкою учасників АТО, ГО «Нескорені» та іншими громадськими формуваннями відповідного напрямку.

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