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На Львівщині чадним газом отруїлось шестеро людей

Андрій Котенський

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За минулу добу на Львівщині чадним газом отруїлось шестеро людей. Серед потерпілих троє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресценті департаменту із питань цивільного захисту ЛОДА,

 

Перший випадок отруєння чадним газом стався 16 січня, близько 08:45 в місті Городок по вул. Львівській. У приватному житловому будинку, отруїлися, ймовірно, чадним газом 2 особи, у тому числі 13-річна дитина. Потерпілі у стані легкого та важкого ступеня важкості, доставлені у Городоцьку ЦРЛ.

Будинок обладнано пічним опаленням. Причина отруєння встановлюється.

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Ще один випадок отруєння чадним газом ствся 17 січня, близько 00:45 у Самборі, в квартирі першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Стебельського, 9.

Ймовірно, що чадним газом отруїлось 4 особи, у тому числі 2 дитини (2016 та 2018 року народження). Потерпілі у стані легкого та середнього ступеня важкості, доставлені у Самбірську ЦРЛ.

Будинок обладнано ПГ-4 та двофункційним газовим котлом. Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» припинено подачу газу до квартири.

Обставини події встановлюються.

Раніше Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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