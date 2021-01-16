За ніч на вулиці Львова висипали майже 100 тонн реагентів та солі

Станом на ранок 16 січня по місту працювало 86 одиниць снігоприбиральної техніки, ще 8 машин було на чергуванні. Для посипання вулиць використано 249,5 м куб піскосуміші та 98 тонн реагентів і солі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За даними мерії, до прибирання було залучено: 29 піскорозкидувачів, 7 навантажувачів, 25 тракторів, 2 грейдери, 1 підмітальну машину та 22 одиниці іншої техніки. Також зранку до прибирання міста були залучені двірники, працівники ЛКП та ШРП.

«Зараз усі комунальні служби активно залучені до прибирання міста від снігу та ожеледиці. В першу чергу, працюємо на магістральних дорогах. Двірники також прибирають прибудинкові території, хідники. Просимо голів ОСББ, ЖБК та приватні управляючі компанії брати активну участь у наведенні порядку біля будинків, які є у них на обслуговуванні. Вдень, за потреби, снігоочисна техніка також буде працювати», — повідомила заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

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Нагадаємо, загалом по місту до роботи в зимовий період буде залучено 138 одиниць. З них безпосередньо снігоприбиральної техніки — піскосії, машини з плужно-щіточним обладнанням, тракторці – це 86 одиниць. Місто має також 24 тис тонн піскосоляної суміші, та орієнтовно 5,5 тис. тонн чистої технічної солі, і 86 тонн хімічного реагенту.

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