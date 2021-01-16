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У Львові затримали наркодилера із вибухівкою

Андрій Котенський

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У Львові затримали 25-річного львів’янина причетного до розповсюдження психотропних речовин з використанням мережі Інтернет. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили у зловмисника пакунок з речовиною, схожою на психотропний препарат «амфетамін», вагою близько 50 грамів, 15 фасованих пакетиків з тією ж речовиною загальною вагою 15 грамів, чорнові записи, а також тротилову шашку, пластид та патрони різного калібру.

До вилучення боєприпасів залучались спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини.

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Наркотики та боєприпаси скеровано на експертне дослідження.

Слідчі Сихівського відділу поліції відкрили кримінальні провадження. Молодику загрожує до десяти років тюрми із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють джерела надходження та мережу збуту психотропів.

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