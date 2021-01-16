У Львові вчаділо троє людей

Трьох львів’ян шпиталізовано до лікарні отруєнням чадним газом. Серед госпіталізованих маленька дитина, яка перебуває у важкому стані. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Отруєння чадним газом сталось 16 січня, близько 01:00 в квартирі п’ятиповерхового багатоквартирного будинку на вулиці Кавалерідзе, 27.

З підозрою на отруєння чадним газом госпіталізовано три особи, у тому числі дитина віком 3,6 років. Потерпілі, 45-річний чоловік й 37-річна жінка у стані середнього ступеня важкості та дитина у важкому стані, госпіталізовані у медичні заклади Львова.

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Будинок обладнано ПГ-1 та двофункційним газовим котлом. Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» припинено подачу газу до котла.

Обставини події встановлюються.

Раніше Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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