У Львові п’яний водій потрощив припарковані автівки (відео)

У Львові водій автомобіля Toyota зніс на своєму шляху два припаркованих автомобіля, а потім заперечував, що був за кермом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, ДТП сталась вчора, близько 21.00 на вулиці Крип’якевича.

Водій автомобіля Toyata Camry вдарив два припаркованих автомобілі Mitsubishi Lancer та Mitsubishi Outlander.

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Коли патрульні приїхали на місце події, то одразу помітили у 29-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Однак чоловік відмовився від перевірки. І взагалі почав заперечувати, що не був водієм, хоча його слова спростовує відео з камер спостереження.

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На винуватця ДТП склали два протоколи: за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та порушення ПДР, що призвело до ДТП.

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