У 2020 році з платників податків Заходу стягнули 7 мільярдів ЄСВ

У 2020 році від великих платників, які перебувають на обліку у Західному міжрегіональному управлінні державної податкової служби надійшло 7 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це Львівському порталу повідомили у Західному міжрегіональному управлінні ДПС.

Порівняно з 2019 роком надходження зросли на 1 млрд гривень.

За дванадцять місяців 2020 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 1,6 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб.

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З цієї суми 1,2 мільярд гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевих бюджетів Львівщини, а 406 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.

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