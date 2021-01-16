ОСТАННІ НОВИНИ

У 2020 році з платників податків Заходу стягнули 7 мільярдів ЄСВ

Андрій Котенський

|

У 2020 році від великих платників, які перебувають на обліку у Західному міжрегіональному управлінні державної податкової служби надійшло 7 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це Львівському порталу повідомили у Західному міжрегіональному управлінні ДПС.

 

Порівняно з 2019 роком надходження зросли на 1 млрд гривень.

За дванадцять місяців 2020 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 1,6 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб.

Реклама партнерів

 

З цієї суми 1,2 мільярд гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевих бюджетів Львівщини, а 406 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...