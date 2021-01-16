Сьогодні – День пам’яті «кіборгів»

Сьогодні, 16 січня, Україна відзначає день вшанування пам’яті захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час війни на сході України, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Кіборгами українських захисників прозвали сепаратисти та російські окупанти, які були шоковані, що живі люди могли так довго і стійко боронити стратегічну будівлю Донецького аеропорту.

«Кіборги вистояли, не встояв бетон»…

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16 січня, за ініціативою самих кіборгів, у різних містах України вшановується День пам’яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів, а також медиків з волонтерами, що стояли за Україну в ті дні.

Як повідомили Львівському порталу у пресслужбі Львівської міськради, львів’яни молилися за захисників Донецького аеропорту у Гарнізонному храмі сьогодні.

О 9.00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла звершили заупокійну Божественну літургію за воїнами, які загинули, виконуючи це бойове завдання.

«Щороку дуже багато людей на своєму рівні старається пам’ятати про великий подвиг наших захисників — захисників України. Ми, звичайно, звикли їх називати «кіборгами», але коли з ними спілкуватися, то вони говорять, що вони звичайні люди. Вони люблять свою країну і мають великий дух захисника, який хочеться поставити у приклад прийдешньому поколінню», — повідомив настоятель Гарнізонного храму о. Тарас Михальчук.

Старший лейтенант Богдан з позивним «Бруно» з 93-ї механізованої бригади був не тільки очевидцем подій у Донецькому аеропорті, але і сам є кіборгом та залишається діючим військовослужбовцем. У коментарі «Духовній величі Львова» він розповів, що захищаючи аеропорт, попри великі морози, ніхто із воїнів тоді не захворів. Так, ніби звичайні люди, але вони настільки змобілізувалися, що зуміли виконати бойове завдання до кінця.

«Я ніколи не забуду ті страшні морози до мінус 27 градусів. Враховуючи бетонні покриття, ці вітри постійні, було дуже холодно, але ніяких хвороб ні у кого не було. Люди були сконцентровані тільки давати відсіч противнику і перемагати. Це мене дуже вражало. Звісно, всі невиспані, бо противник постійно штурмував аеропорт, без зупинки, на виснаження. Але всі витримували. Навіть води інколи не було. Тому що були такі важкі періоди, коли елементарно води не могли підвезти у аеропорт. А та, що була, при такій мінусовій температурі просто замерзала. Щоб її розігріти доводилося розігрівати пляшку власноруч, щоб хоча б трішечки води випити. Люди, які захищали Донецький аеропорт, виконали завдання до кінця», — згадує Герой.

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