На Львівщині рибалка провалився під лід

На озері Глина-Наварії рибалка провалився під лід. Про це повідомляє Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

Рибалці, що провалився, пощастило, адже саме у цей час на озері працівники Львівської рятувально-водолазної станції проводили ознайомлення відпочиваючих із правилами поведінки на водоймі в зимовий період.

Чоловіка швидко витягли з води на берег.

Реклама партнерів

Водночас рибалок застерігають бути обережними, адже крига місцями ще дуже тонка не більше 1-2 сантиметрів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.