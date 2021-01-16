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На Львівщині рибалка провалився під лід

Андрій Котенський

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На озері Глина-Наварії рибалка провалився під лід. Про це повідомляє Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Рибалці, що провалився, пощастило, адже саме у цей час на озері працівники Львівської рятувально-водолазної станції проводили ознайомлення відпочиваючих із правилами поведінки на водоймі в зимовий період.

Чоловіка швидко витягли з води на берег.

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Водночас рибалок застерігають бути обережними, адже крига місцями ще дуже тонка не більше 1-2 сантиметрів.

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