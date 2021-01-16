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На Львівщині прикрили чотири незаконні АЗС

Андрій Котенський

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Співробітники податкової міліції Львівської області припинили незаконну діяльність чотирьох АЗС на території Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДФС у Львівській області.

 

Незаконні заправки виявили у Львівові, Сокалі, а також населених пунктів Жовківського та Сокальського районів області.

На АЗС здійснювалась реалізація дизельного пального без відповідних дозвільних документів.

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За результатами проведених заходів описано та опечатано автозаправні комплекси орієнтовною вартістю 600 тис. грн та 55 тон дизельного пального, орієнтовною вартістю близько 1,4 млн. грн.

Стосовно порушників складено відповідні протоколи. Матеріали справи уже скеровано до суду.

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