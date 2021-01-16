На Львівщині новий голова СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Служби безпеки України у Львівській області. Відповідний указ з’явився на сайті глави держави, передає кореспондент Львівського порталу.

Новим начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області став Іван Осипчук.

Як відомо, до цього Осипчук очолював управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

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Він змінив на посаді Юрія Гончарова, який очолював СБУ Львівщини із листопада 2019 року.

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