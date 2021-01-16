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На кордоні затримали турків, які незаконно прямували до ЄС

Андрій Котенський

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На Львівщині затримали трьох громадян Туреччини які хотіли незаконно потрапити до Європейського Союзу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

За даними прикордонників, вчора наряд відділу «Шегині» під час патрулювання помітив поблизу українсько-польського кордону автомобіль «Опель», з якого вийшли три невідомі особи, які прямували в бік кордону.

Прикордонники одразу затримали порушників. Ними виявилися чоловіки – громадяни Туреччини. З собою подорожувальники мали відповідні документи.

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Правоохоронці також встановили, що іноземці прибули в Україну у законному порядку.

Затриманих доставлено до прикордонного підрозділу для встановлення усіх деталей правопорушення та складання адміністративних протоколів.

Подальшу долю іноземців вирішить суд.

Варто зазначити, що протягом минулого року прикордонники Львівського загону затримали 60 громадян Туреччини, які намагалися незаконно перетнути кордон.

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