Керівника підприємства змусили повернути «привласнені» 8,2 млн грн податків

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до державного бюджету відшкодовано 8,2 млн грн податкових платежів, які привласнив керівник одного із підприємств Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що керівник суб’єкта господарювання протягом останніх 2 років систематично ухилявся від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету більш як 8,2 млн гривень.

Відтак, службова особа використовувала наявні на рахунках підприємства кошти не на потреби, пов’язані з виробничою діяльністю, виплатою заробітної плати чи сплатою податків та інших платежів, а на власні потреби.

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На цей час розслідування за цим фактом завершено. Враховуючи, що керівник підприємства визнав податковий борг та в повному обсязі відшкодував збитки до бюджету, на підставі положень діючого законодавства Львівська обласна прокуратура звернулась до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

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