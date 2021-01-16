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Керівника підприємства змусили повернути «привласнені» 8,2 млн грн податків

Андрій Котенський

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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до державного бюджету відшкодовано 8,2 млн грн податкових платежів, які привласнив керівник одного із підприємств Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що керівник суб’єкта господарювання протягом останніх 2 років систематично ухилявся від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету більш як 8,2 млн гривень.

Відтак, службова особа використовувала наявні на рахунках підприємства кошти не на потреби, пов’язані з виробничою діяльністю, виплатою заробітної плати чи сплатою податків та інших платежів, а на власні потреби.

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На цей час розслідування за цим фактом завершено. Враховуючи, що керівник підприємства визнав податковий борг та в повному обсязі відшкодував збитки до бюджету, на підставі положень діючого законодавства Львівська обласна прокуратура звернулась до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

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