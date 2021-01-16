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Із забудовника Солонки стягнули понад чверть мільйона гривень

Андрій Котенський

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Господарським судом Львівської області прийнято рішення про стягнення на користь громади, понад чверть мільйона гривень, які мав вкласти у розвиток забудовник села Солонка (Пустомитівський район),. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

У суді довели, що суб’єкт господарювання не уклав договір про пайову участь у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Солонківської сільради при здійсненні будівництва багатоквартирного житлового будинку в Солонці.

Суд стягнув з відповідача на користь громади пайовий внесок в розмірі понад 250 тис грн.

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