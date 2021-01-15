Випускники Академії сухопутних військ проводять фінальні навчання на полігоні й у військах

Крайніх пів року навчання випускники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного проведуть винятково на полігоні й у військах. Про це Львівському порталу повідомили у песслужбі Національної академії сухопутних військ.

За словами начальника факультету бойового застосування військ Олександра Тимощука, щоразу в Національній академії сухопутних військ в навчальний процес запроваджують нововведення, які мають дати війську підготовленого та професійно вмотивованого офіцера ‒ командира первинної ланки. Акцент робиться насамперед на практичній складовій вишколу і досвіді війни з російським окупантом.

«Цього разу, аби наші випускники ще краще зарекомендували себе у військових колективах, мали більше практичних навичок, які формують їх як командирів підрозділів, ми вирішили провести завершальний, восьмий, семестр навчання з акцентом на практичну складову й цілком на польовій навчально-матеріальній базі Академії. Набуттю практичних навичок випускниками сприятиме і сплановане в цьому семестрі військове стажування, яке проведемо в бойових військових частинах», — Олександр Тимощук.

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Як розповів заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи — начальник навчальної частини підполковник Олександр Гулима, для цього всі гуманітарні дисципліни сплановані на сьомий семестр. Відтак у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки четвертокурсники можуть займатися винятково фаховими дисциплінами й формувати себе як командири взводів.

«Фахові дисципліни для нашого факультету — це, зокрема: тактична підготовка або управління діями механізованих (танкових) підрозділів, експлуатація і організація ремонту бронетанкової техніки, водіння бойових машин, вогнева підготовка, основи застосування артилерії, управління повсякденною діяльністю військ», — зазначив офіцер.

Під час навчального процесу максимально залучатимуть озброєння і військову техніку, навчальні поля, сучасні тренажери як 184-го Навчального центру, так і Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Вивчення технічних дисциплін проводитимуть у парках бойових машин на реальних зразках озброєння й військової техніки. Багато занять проходитимуть на місцевості й включатимуть групові вправи.

Під час завершального семестру в курсантів заплановано стажування у військах. Після цього вони знову повертаються на полігон й з викладачами працюють над хибами, виявленими на завершальному стажуванні. Водночас відбуватиметься посилена підготовка перед екзаменаційною сесією, яка поступово перейде в державну атестацію.

До слова, одразу після Різдвяних свят випускники Національної академії вирушили на Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Після низки теоретичних, розпочнуть інтенсивні практичні заняття.