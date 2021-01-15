Водійка, яка збила трьох дітей на Львівщині, втекла з місця ДТП

Жінка, яка здійснила наїзд на трьох дітей у селі Конів, мала ознаки алкогольного сп’яніння та втекла з місця дорожньо-транспортної пригоди. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода», 32-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на трьох пішоходів – двох хлопців віком 13 і 14 років та 13-річну дівчинку, мешканців того ж села. Внаслідок наїзду діти отримали тілесні ушкодження. Водій автомобіля з місця події поїхав.

На місці ДТП працювали слідчо-оперативна група. Правоохоронці оперативно розшукали водія «Шкоди» – він мав ознаки алкогольного сп’яніння, проте від проходження експертизи відмовився.

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За скоєння ДТП, залишення місця події та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння поліцейські склали на водія три протоколи.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у селі Конів водійка наїхала на трьох дітей.

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