ОСТАННІ НОВИНИ

Водійка, яка збила трьох дітей на Львівщині, втекла з місця ДТП

Андрій Котенський

|

Жінка, яка здійснила наїзд на трьох дітей у селі Конів, мала ознаки алкогольного сп’яніння та втекла з місця дорожньо-транспортної пригоди. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода», 32-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на трьох пішоходів – двох хлопців віком 13 і 14 років та 13-річну дівчинку, мешканців того ж села. Внаслідок наїзду діти отримали тілесні ушкодження. Водій автомобіля з місця події поїхав.

На місці ДТП працювали слідчо-оперативна група. Правоохоронці оперативно розшукали водія «Шкоди» – він мав ознаки алкогольного сп’яніння, проте від проходження експертизи відмовився.

Реклама партнерів

 

За скоєння ДТП, залишення місця події та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння поліцейські склали на водія три протоколи.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у селі Конів водійка наїхала на трьох дітей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...