Опорні лікарні Львівщини отримали 15 сучасних систем УЗД та рентген-апаратів

Опорним лікарням на Львівщині передали сучасне діагностичне обладнання – 9 ультразвукових та 6 рентгенівських систем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Сертифікати на нові системи отримали головні лікарі медзакладів. Уся аппаратура – високого класу, що дозволить медикам проводити якісну діагностику.

Зазначимо, що закупівля обладання відбувається у межах реалізації програми «Велике будівництво», зокрема, на Львівщині оновлюють матеріально-технічну базу приймальних відділень 9 опорних закладів. Системи УЗД отримають усі комуальні некомерційні підприємства, а саме:

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Новояворівська районна лікарня імені Юрія Липи

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

8-ма міська клінічна лікарня міста Львова

Самбірська центральна районна лікарня

Львівська обласна клінічна лікарня

Дрогобицька міська лікарня №1

Стрийська центральна районна лікарня

Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради

Буська центральна районна лікарня

Системи УЗД передамо кожному з цих закладів.

Натомість рентгенівські апарати поїдуть у медзаклади Новояворіська, Самбора, Червонограда, Буська, а також у 8-му лікарню Львова та в обласну клінічну лікарню.

«Рентгенівська система, до речі, має також функцію томографії. На закупівлю цього обладнання ми отримали 41,3 млн грн субвенції з ковідного фонду», – зазначив очільник Львівщини Максим Козицький.

«Будівництво приймальних відділень має важливе значення для Львівської області, адже забезпечить доступність до всіх медичних послуг та створить комфортні умови для пацієнтів. Для нас дуже важливо, щоб люди отримували якісні медичні послуги, щоб у лікарнях було необхідне сучасне обладнання, а фахівці могли вміло працювали в достойних умовах», – зауважив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис.

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