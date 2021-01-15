На Львівщині представили нових керівників районних управлінь поліції

Новостворені Львівське та Стрийське районні управління поліції очолили підполковник поліції Павло Гарасим та полковник поліції Микола Луговий відповідно. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Нових керівників Львівського та Стрийського районних управлінь представив очільник Нацполіції Львівщини Василь Віконський 15 січня.

До призначення на посаду начальника Львівського районного управління поліції підполковник поліції Павло Гарасим обіймав посаду начальника Шевченківського відділу поліції.

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(На фото – підполковник поліції Павло Гарасим)

Полковник поліції Микола Луговий, перед тим як обійняти посаду начальника Стрийського районного управління поліції, керував Стрийським відділом поліції.

(На фото –полковник поліції Микола Луговий)

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