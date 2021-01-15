Львівський центр екстреної допомоги отримає ще 12 «швидких»

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф придбає 12 спецавтомобілів за 27,7 млн грн у ТОВ «Автоспецпром». Про це повідомляють Наші.Гроші.Львів.

Медики отримають шість автомобілів типу В на базі Citroen Jumper та шість таких автомобілів типу С.

Різниця між машинами полягає в тому, що у «швидких» типу C додатково є апарат для штучної вентиляції легень та капнограф – прилад для відстеження кількості вуглекислого газу в повітрі та крові пацієнта. Також коштують вони по-різному – автомобілі типу В медики придбають по 1,96 млн грн, а автомобілі типу С – по 2,66 млн грн.

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Обидва типи «швидких» укомплектовані ношами для транспортування пацієнта, одним кисневим балоном на 2 тис. літрів та портативним балоном на 400 літрів.

У автомобілях буде обладнання для підтримки дихання, діагностики та для першої медичної допомоги. Зокрема дихальний мішок, ларингоскоп, аспіратор, дефібрилятор у випадку порушення серцевої діяльності, небулайзер для інгаляційної терапії, електрокардіограф та шприцевий насос.

Транспорт замовили за спеціальною спрощеною процедурою звітування для подолання пандемій коронавірусної хвороби COVID-19. З початку пандемії бригади Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф виїжджають на виклики людей з підозрою на коронавірус.

За даними YouControl, центр екстреної медичної допомоги має 178 автомобілів. Це вже шоста закупівля центру екстреної медичної допомоги спецавтомобілів за спрощеною «ковідною» процедурою. Загалом протягом карантину тут замовили 22 автомобілі типу В на 43 млн грн, а також шість «швидких» типу С за 16 млн грн.

Компанія «Автоспецпром» зареєстрована 2012 року в Київській області. Вона входить до групи компаній Германа Фісталя, основним напрямком якої є виробництво та продаж медичних товарів під торговою маркою «ТМ Medicare».

Підприємство «Автоспецпром» є одним з найбільших постачальників автомобілів швидкої допомоги для лікарень. Протягом 2020-2021 років фірма отримала відповідних державних замовлень на 1,2 млрд грн.

З 1 січня в Україні почали діяти нові норми прибуття на виклики бригад екстреної медичної допомоги. Детальніше про те, до кого бригада приїде швидше, а кому доведеться зачекати, читайте за цим посиланням.

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