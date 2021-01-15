ЛКП «Лев» вийшло з карантину

У п’ятницю, 15 січня, ЛКП «Лев» завершує щорічний плановий карантин та повноцінно відновлює роботу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

У підприємстві запевняють, що час карантину команда ретельно продезінфікувала усі приміщення, територію, вольєри, будки, інвентар та провела поточні ремонтні роботи.

Зазначимо, з 1 січня робота підприємства розповсюджується на територію всієї Львівської ОТГ (повний перелік населених пунктів – за посиланням).

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Відтак підприємство змінило графік вилову безпритульних собак. Зокрема, бригада ловців виїжджатиме в населені пункти ОТГ щосереди та щосуботи, в інші дні тижня – в райони міста Львова. Поза чергою виїзд здійснюється на ургентні випадки, а також, якщо безпритульна собака вагітна або тічкуюча, за умовою.

Собаки виловлені у районах міста Львова перебувають на підприємстві 21 день, в населених пунктах ОТГ – 14 днів (щоб першочергового стерилізувати більшу кількість тварин, відповідно запобігати їх розмноженню).

Довідка

Львівське комунальне підприємство «Лев» — це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр для безпритульних тварин та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих. Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово. Адреса: Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: [email protected]; (032) 252−30−41; (068) 535−45−45.

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