Біля Львова п'яний водій хотів відкупитись від поліції за 5 тисяч гривень

14 січня у місті Дубляни поблизу Львова патрульні поліцейські зупинили водія автомобіля Fiаt Ducato. Чоловік виявився нетверезим та пропонував поліцейським 5 тисяч гривень, аби уникнути відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Так, близько 15:00год. патрульні отримали виклик про те, що водій автомобіля Fiаt Ducato, ймовірно, в нетверезому стані їде вулицею Промисловою.

Екіпаж поліції зупинив цей автомобіль у місті Дубляни. Поліцейські побачили у водія ознаки алкосп’яніння. Він відмовився від перевірки. Патрульні повідомили йому, що складають протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Реклама партнерів

Мешканець Львівщини вирішив, що не хоче відповідати за свої вчинки і запропонував патрульним 5 тисяч гривень.

«Поліцейські попередили чоловіка, що за таке передбачена вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність, та це його не зупинило – він продовжив пропонувати неправомірну вигоду»,– йдеться в повідомленні.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Жовківського відділу поліції. Тепер йому загрожує відповідальність за ст.369 (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

На 34-річного порушника склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.