Вночі на узбіччі дороги розшукали зниклу 15-річну мешканку Сколівщини

Вночі 14 січня правоохоронці розшукали 15-річну дівчину, яка напередодні пішла в гості до тітки та не повернулась. Дівчину знайшли на узбіччі дороги в одному з сіл Сколівського району. Вона здорова та неушкоджена. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 14 січня, о 01:10 год. у поліцію за допомогою звернулася мешканка одного з сіл Сколівського району.

Жінка повідомила, що 13 січня, близько 14:00 її 15-річна донька, яка гостювала у тітки, вийшла з будинку родички та додому не повернулась і на зв’язок не виходила.

Реклама партнерів

Правоохоронці через дві години знайшли неповнолітню на узбіччі дороги в одному з сіл. Вона здорова та неушкоджена, протиправних дій щодо неї вчинено не було. Встановлено, що, вона гостювала у знайомих.

Співробітники ювенальної превенції провели з дівчиною та її батьками профілактичну бесіду.

Фото: поліція