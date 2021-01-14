В АТП-1 кажуть, що 13 січня на маршрути виїхали майже усі комунальні автобуси

У ЛК АТП №1 заявили, що у середу, 13 січня, у Львові маршрути виїхало 99% комунальних автобусів. Про це йдеться у повідомленні АТП № 1.

Зазначимо, громадська організація «За якісний транспорт» повідомила, що вчора на 10 маршрутів у Львові вранці не виїхав жоден автобус, з них 6 – комунальних. Своєю чергою в АТП-1 спростували цю інформацію. Натомість стверджують, що на маршрути АТП №1 виїхали 190 автобусів з 191 запланованих, тобто випуск становить 99%.

«Зменшення кількості машин на час локдауну зумовлене зниженням пасажиропотоку і узгоджене з управлінням транспорту Львівської міської ради. Зокрема, маршрути №2А та №45 призупинені на час локдауну. Маршрути №4А та №28 закриті – №4А не курсує більше року, №28 зупинений після зміни маршруту №52, який повністю дублює маршрут №28. Маршрути №5А, №49 та №57 призупинені на час ремонту вулиць Личаківської, Шевченка та Богдана Хмельницького відповідно. Усі перераховані зміни узгоджені з управлінням транспорту ЛМР. Водночас з 1 січня АТП №1 додало автобуси на маршрут №1А, який був продовжений до Дублян, та запустило маршрут №61 Підрясне-Підбірці», – розповів Орест Хамула.

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Він наголосив, що «АТП №1 регулярно відстежує кількість пасажирів і за потреби додає автобуси на маршрути. Також підприємство моніторить кількість скарг, яка з нового року є невеликою, та своєчасно реагує на скарги».

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