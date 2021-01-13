На 10 маршрутів у Львові вранці не виїхав жоден автобус

У середу вранці, 10 січня, у Львові курсували 60% автобус. На 10 маршрутів у місті не виїхав жоден автобус. Про це інформує ГО «За якісний транспорт».
Як інформують у громадській організації, станом на 10:10 год. у Львові на таких маршрутах були відсутні автобуси:
- ЛКП «АТП-1»: 2А, 4А, 5А, 28, 45, 49;
- ТОВ «МІРА і К»: 7;
- ПАТ «АТП-14630»: 26, 42;
- ТОВ «УСПІХ» – 38.
За даними активіст, на маршрути мали б виїхати 507 автобусів, натомість курсувало 299 автобусів, що у відсотковому показнику становить 59 %.
«Ми вже підготували звернення щодо зміни керівництва в ЛКП «АТП-1» бо вважає не нормальною ситуацію коли на стілького автобусних маршрутах не курсують автобуси!», – йдеться у повідомленні ГО «За якісний транспорт».
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Вероніка Рой