У Львові проведуть чемпіонат України з важкої атлетики  

Львівщина отримала право провести Чемпіонат України з важкої атлетики серед дорослих. Він відбудеться на початку червня у спеціалізованому залі на вулиці Пекарській, 50. Чемпіонат буде присвячений пам’яті олімпійського чемпіона зі Львова Петра Короля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Це будуть останні національні змагання для важкоатлетів України перед стартом на Олмпійських іграх, тож у Львові спортсмени зможуть ще раз перевірити себе та продемонструвати високі результати.

Зауважимо, Чемпіонати України з важкої атлетики вже відбувались на Львівщині у 2017-му та 2018 роках. Втім, раніше за часів незалежності наша область не проводила головного національного старту з цього виду спорту.

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