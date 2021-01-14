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У Львові лікарська Маланка зібрала для онкохворих дітей понад 28 тис. грн

Юлія Осим

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Цьогоріч завдяки лікарській Маланці у Львові зібрали понад 28 тисяч гривень допомоги для дітей з онкологічними захворюваннями. Щорічно благодійний захід, започаткований у 1912 році, проводить Українське лікарське товариство у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в організації.

 

Через пандемію Covid-19 та карантинні обмеження лікарі відмовилися від традиційного святкування Маланки. Однак благодійну частину все-таки вирішили провести онлайн. Відтак, художниця Романа Полетко розмалювала 100 ялинкових прикрас. Усі візерунки були присвячені тематиці боротьби з коронавірусом.

На сьогодні майже усі ялинкові прикраси продано. На зібрані кошти, а це більше 28 тисяч гривень, буде придбано мультимедійну дошку у дитячий гральлий простір Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, яку використовуватимуть онкохворі дітки для розваг і навчання.

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«Це дуже важливо і ми у такий спосіб хочемо привернути увагу до проблеми дитячої онкології. У час пандемії усі акцентують увагу саме на Covid-19, але варто пам’ятати, що інші хвороби нікуди не зникли. Діти – це нашше майбутнє. Здоров’я діточок повинно бути найбільшим пріоритетом, адже саме це є запорукою продовження нашої нації», про – розповів голова Українського лікарського товариства у Львові Олег Дуда.

Додамо, що у 2020 році за благодійні кошти, зібрані під час традиційного святкування лікарської Маланки, було придбано інтерактивну дошку для школи Марії Покрови. Там навчаються діти із порушенням слуху. А у 2019 році зібрані гроші використали для потреба «Будинку воїна».

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