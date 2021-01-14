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У «Доступні ліки» додали нові препарати

Наталя Дуляба

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Кабмін додав до переліку програми «Доступні ліки» ще три препарати від серцево-судинних захворювань, які українці можуть отримувати повністю або частково безкоштовно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

У МОЗ вирішили розширити перелік препаратів від серцево-судинних захворювань у програмі «Доступні ліки» через те, що саме ці хвороби лідирують в Україні. Тому до вже наявних 25 найменувань препаратів цього спектру додали ще три.

«На державному рівні пацієнтам забезпечується відшкодування лікарських засобів за Програмою “Доступні ліки”, і до наявних 25 позицій, внесених до переліку, ми додали ще три: “Варфарин” (антикоагулянт), “Ніфедипін” (антигіпертензивний препарат), “Ацетилсаліцилову кислоту” (антиагрегант)», − розповіла перша заступниця глави МОЗ Ірина Садов’як.

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Зазначимо, що урядова програма «Доступні ліки» почала діяти ще навесні 2017 року. В її межах пацієнти отримують ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

Рецепт на отримання таких медикаментів зробили електронним. Його виписує виключно той лікар, із яким пацієнт підписав декларацію.

Перевірити наявність препаратів в аптеках Львівщини за програмою «Доступні ліки» можна за цим посиланням.

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