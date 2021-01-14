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Правоохоронці Львівщини видворили з України дев’ятьох нелегальних мігрантів

Юлія Осим

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Сьогодні, 14 січня, правоохоронці Львівщини разом з працівниками прикордонної та міграційної служб видворили за межі України дев’ятьох громадян Республіки Ірак, які перебували тут нелегально. Про це Львівському порталу повідомили  у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дві групи нелегальних іноземців поліцейські виявили у Львові 21 та 28 грудня. Як встановлено, шестеро дорослих віком від 22 до 45 років та троє дітей планували незаконно перетнути державний кордон, оминаючи пункти пропуску.

Відповідно до ч.1 ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) нелегалів було притягнуто до адміністративної відповідальності. 14 січня іноземців видворили до Республіки Туреччина з міжнародного аеропорту «Львів» транзитом Львів – Стамбул, Стамбул – Багдад.

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