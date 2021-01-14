Пожежа вклала новороздільця на лікарняне ліжко

Через пожежу у квартирі 50-річний мешканець Нового Роздолу потрапив у лікарню з отруєнням та опіками. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла у середу, 13 січня, орієнтовно о 23:15 год. у житловому будинку на просп. Т. Шевченка, 22. Займання виникло в одній з квартир на п’ятому поверсі.

Внаслідок пожежі отруївся продуктами горіння та отримав опіки стоп 50-річний власник помешкання. Його госпіталізували у стані середньої важкості.

Реклама партнерів

Ліквідувати пожежу рятувальникам вдалось о 23:54 год. Вогонь знищив частину речей домашнього вжитку.

Наразі причини виникнення займання не відомі, їх з’ясовують правоохоронці.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.