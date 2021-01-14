Новорічний порятунок: 7,5 годин хірурги оперували львів’янку з розшаруванням аорти

У Львові медики Центру серця та судин Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у новорічну ніч врятували 63-річну пацієнтку, у якої діагностували розшарування висхідної аорти з поширенням на дугу та низхідну аорту, з гемоперикардом і тампонадою серця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі медзакладу.

Близько опівночі жінку привезла карета швидкої допомоги у критичному стані, з дуже низьким тиском та болем між лопатками, що віддав у хребет. Завдяки негайно проведеній операції, що тривала 7,5 годин, хірургам вдалося врятувати життя пацієнтки. Як додають у лікарні, таке складне втручання в Україні проводять нечасто.

Відтак, жінці спротезували висхідну аорту, дугу аорти методом «острівця» та частину низхідної грудної аорти. Стан пацієнтки стабілізувався відразу по завершенні операції. І на 11 день вона вже поїхала додому.

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Як відзначають медики, розшарування висхідної аорти виникло внаслідок тривалої неконтрольованої гіпертонічної хвороби. Тому при відчутті змін серцевого ритму, поболюванні чи поколюванні в грудній клітці, стрибків тиску чи будь-яких інших симптомах варто негайно звертатися до лікаря.

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