Львівські рятувальники отримали пожежний автомобіль за понад 3 млн грн

У Львові рятувальники отримали пожежний автомобіль першої допомоги АПД-2 марки Peugeot Boxer. Універсальний спецтранспорт укомплектований аварійно-рятувальним обладнанням та пожежно-технічним інструментом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Львівській області.

Авто призначене для порятунку людей під час ДТП, гасіння невеликих пожеж та інших небезпечних подій. На сьогодні це другий із п’яти автомобілів легкого класу, закуплений за підтримки Програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020».

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Потужність двигуна у такій спецмашині становить 160 кінських сил, а максимальна швидкість з повним навантаженням – 155 км/год. Окрім того, має ємність цистерни для води об’ємом 500 л та ємність баку для піноутворювача – 20 л. По вартості авто обійшлося понад 3 мільйон гривень.

Також у його комплектацію входить аварійно-рятувальне обладнання – гідравлічний інструмент, бензоріз, бензопила, медична укладка із необхідними лікарськими засобами. Як відзначають рятувальники, таке авто дозволить врятувати не одне людське життя.

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