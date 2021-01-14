Як стартував новий навчальний рік у структурних підрозділах Академії сухопутних військ

У 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочали новий навчальний рік. У цьогорічних планах структурних підрозділів Національної академії – впровадження у навчальний процес нової системи оцінки бойової підготовки і стандартів країн-членів НАТО для досягнення сумісності із ними. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Традиційно навчальний рік у структурних підрозділах Академії розпочинався з шикувань усього особового складу, урочистостей, закріплення зброї та військової техніки. Втім пандемія цьогоріч внесла свої корективи. Відтак для військових було проведено короткий мітинг. У ньому взяли участь тільки заступники командира, начальники служб і командири дивізіонів. Загалом не більше 30 військових, які дотримувались усіх норм та рекомендацій протидії поширенню COVID-19.

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«Після цього командири різних рівнів у підрозділах визначили завдання. До обіду молоді строковики й новоприбулі контрактники отримали закріплену зброю і військову техніку. А потім відбулось заняття з національно-патріотичної підготовки», — розповів командир навчального артилерійського полку 184-го навчального центру полковник Олег Файдюк.

Основними заходами до кінця тижня стануть практичні заняття з дотримання заходів безпеки, тактико-стройове заняття з боєготовності у складі відділень, екіпажів, взводів за темою «Дії при підйомі за тривогою». І лише після цього колектив вийде на виконання планових завдань за призначенням.

«Утім, уже сьогодні до нас прибуває близько 200 осіб для проходження фахової підготовки з різних військових частин ЗСУ, яких ми готуватимемо за всіма військово-обліковими спеціальностями нашого артилерійського напряму», — додав полковник Олег Файдюк.

Серед головних завдань структурних підрозділах Академії сухопутних військ, передусім, упровадження у навчальний процес нової системи оцінки бойової підготовки і стандартів країн-членів НАТО для досягнення сумісності із ними. А також набуття особовим складом умінь і навичок ведення бойових дій у складі мобільних (маневрених) тактичних (вогневих) груп, антиснайперських дій, боротьби з диверсійними групами (диверсійними силами), ефективної протидії безпілотним літальним комплексам (апаратам) противника.

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Фото: Академія сухопутних військ