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Від початку року на дорогах Львівщини трапилося 280 ДТП

Юлія Осим

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За 11 днів 2021 року на автошляхах Львова та області сталося 280 дорожньо-транспортних пригод. Найпоширенішою причиною поліцейські називають перевищення швидкості руху. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Серед усіх зафіксованих ДТП 48 відбулися з потерпілими, у яких 5 осіб загинули та 64 особи були травмовані. Як зазначається, найпоширенішими видами дорожньо-транспортних пригод є авто зіткнення – 149 випадків, наїзди на перешкоду – 51 випадок, та зіткнення з припаркованим транспортним засобом – 41 випадок.

А найбільш розповсюдженими причинами ДТП є перевищення водіями безпечної швидкості та порушення правил маневрування. Окрім того, від початку року 14 ДТП вчинили водії, які були у стані алкогольного сп’яніння.

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Також в області від початку року 9 ДТП сталися за участю дітей, де одна дитина загинула, та ще 9 – були травмовані.

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